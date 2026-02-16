スピードスケート女子500メートルミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルに続く今大会2つ目の銅メダルとなったが、表彰式では金・銀選手との体格差が話題に。そこに入った高木に称賛が集まったが、国際スケート連盟（ISU）がさらなる事実が明らかにした。まるで同じ光景を見ているかのようだ。ISU