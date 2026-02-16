¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ Ìøµ®ÇîÁª¼ê ¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï16Æü¡¢2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìøµ®ÇîÁª¼ê¤¬IKOMA FCÆàÎÉ¡Ê´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÌøÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢J3¤ÎÎ°µå¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏJ1¤Ç19»î¹ç¡Ê¥¹