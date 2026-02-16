■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/12、NYダウ▲669ドル安、49,451ドル2）2/13、NYダウ+48ドル高、49,500ドル【こちらも】相場展望2月12日号米国株: ドル安が急進展->「基軸通貨ドル」信認に飛び火すると大波乱日本株: 「高市ラリー」による大幅高と、高値警戒感を意識●2．米国株：FRB利下げ観測後退と、AI懸念でハイテク株が売られ急落1）FRB利下げ観測後退と、AI懸念でハイテク株が売られ急落・雇用統計が