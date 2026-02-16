女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１７日に、第９７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏