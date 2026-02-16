フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が16日、都内で駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベントに出席した。2022年に結婚し、静岡県御殿場市に移住。結婚式は静岡市の日本平ホテルで行った。静岡の春について「日本平ホテルの庭園から見える駿河湾と富士山と緑のコラボは本当に美しい」と絶賛。1歳となる娘とも訪れているといい「娘が1歳なんですけど、走り回る姿を見る瞬間がとても幸せ。静岡県民になってよかったと思う瞬間