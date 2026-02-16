カナカンは2月5・6日、恒例の春季企画商談会を石川県産業展示館で開催し、スーパーなどの得意先が北陸各地から来場。会場では両日とも午前と午後の計2回、御陣乗太鼓保存会（石川県輪島市）による迫力ある勇壮な御陣乗太鼓の演奏があり、会場を盛り上げた。会場は、同社企画コーナーの他、食品、酒類、菓子、日配、フローズンの各商品群からメーカー503社が出展し、新商品などをアピールした。カナカン企画コーナーでは、主に