Àã¤¬¹ß¤ëÆü¤Î¤ª»¶ÊâÁ°¡¢Âç·¿¸¤¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¹»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¨ÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Åê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç11ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Àã¤ÎÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÂç·¿¸¤¢ªË¹»Ò¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÂ¨ÀÊËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¡Û Àã¤ÎÆü¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÈÂ¨ÀÊËÉ´¨¡É TikT