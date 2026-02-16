調整する伊藤＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会2連覇を目指す日本代表の強化合宿は16日、初の休養日だった。投手陣で伊藤、北山（ともに日本ハム）、宮城、曽谷（ともにオリックス）、種市（ロッテ）が宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で体を動かした。井端監督は別の場所で取材に応じ、17日からの第2クールを前に「打者の土台はできたかなという感じ。ここからは投手との対戦」と説明した。