楽天の前田健太投手（３７）が１６日、沖縄・金武キャンプで移籍後初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。練習開始の午後０時３０分すぎにはたたきつけるような激しい雨が降っていたが、前田が登板した午後２時２５分過ぎには雲の間から太陽が顔を出した。打者のべ７人に計２６球を投げ、安打性の当たりは０本に抑える好内容。終了後には場内の観客から拍手も巻き起こった。