¡Ú¥Þ¥êー¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡Û 2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,800±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Þ¥êー¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡×¤ò2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤è¤ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Áí¹ç³Ø±à½êÂ°¡¦¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É¤Î¥Þ¥ê&#