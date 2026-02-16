入善町の用水路の中でけさ、近くに住む78歳の女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。入善警察署によりますときょう午前7時半ごろ、入善町福島の用水路の中で近くに住む無職の平崎けい子さん（78）があお向けに倒れているのを同じ家に住む家族が見つけました。平崎さんは駆けつけた救急隊により、その場で死亡が確認されました。目立った外傷や服装の乱れはなかったということです。用水路は幅およそ80セン