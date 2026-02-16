侍ジャパンが世界一連覇を目指す第6回WBC、そしてプロ野球のシーズン開幕を前に、試合観戦の際に必携の「2026年スポニチプロ野球選手名鑑」がいよいよ全国の書店などで発売される。発売日は2月18日。A6版のポケットサイズでオールカラー。本文は336ページで価格は税込み580円となっている。全12球団の首脳陣、選手はもちろん審判員（顔写真付き）、そして球団スタッフ（スカウト、スコアラー、トレーナー、打撃投手、ブルペ