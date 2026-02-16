À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿û¸¶¾®½Õ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£14ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÂçÊå¡Ê48¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿û¸¶¾®½Õ¡õÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¡¢¡ÈÌ©Ãå¥­¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È2025Ç¯5·î¤Ë¹õÅÄ¤È·ëº§¤·¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß»á¤Ï¡¢¿û¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ëÉ÷¤Ë¤ß¤¨¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¤½¤¦¡Ë¤ß¤¨¤ë¤À¤±¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤­¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀê¤¤