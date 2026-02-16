オリックスは16日、26年シーズンに向けて本拠地・京セラドームの人工芝を新たに張り替えることを発表した。今月14日から既に改修工事が始まっており、同28日に完了予定。京セラの人工芝が更新されるのは18年以来8年ぶり。人工芝は18年と同様にミズノ株式会社の野球専用人工芝「MSCraftBaseballTurf（エムエスベースボールターフ）」を採用。グラウンドデザインも変更され、グラウンド全体がブラウンで縁取られ、ピッチ