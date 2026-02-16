お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が、15日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」（日曜午後11時15分）に出演。子どものころに憧れた女性アイドルについて話した。今回は昭和にデビューし、今も歌い続けるアイドルを特集。その中の1人で、小泉今日子（60）の80年代や直近のステージのVTRが流された。スタジオで出演者とともに見た高橋は「キョンキョンが、小学校の時に初めてコンサートを見にいった」と明かした。そして「大好き