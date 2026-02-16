¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤òLAN¥Ý¡¼¥È¤ËÊÑ´¹¤·ºÇÂç1Gbps¤ÎÍ­ÀþÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëCat6¥á¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö500-LAN6KCSL01¡×¤ò¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï2,680±ß¡£USB Type-C LANÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö500-LAN6KCSL01¡×LAN¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤Ç¤â¡¢LAN¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÀËÜÀ½ÉÊ¤òType-C¥Ý¡¼¥È¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇÍ­Àþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤Ç¤­¤ë¡£¡Ö500-LAN6KCSL01¡×ËÜÂÎÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢