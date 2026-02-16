Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÆüËÜ¡Û ¼Â¼ÁGDPÂ®ÊóÃÍ¡ÊÂè4»ÍÈ¾´ü¡Ë08:50 ·ë²Ì0.1% Í½ÁÛ0.4%Á°²ó-0.7%¡Ê-0.6%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°´üÈæ) ·ë²Ì0.2% Í½ÁÛ1.6%Á°²ó-2.6%¡Ê-2.3%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨) ¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹ ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ÊÆ¾å±¡¶ä¹Ô°Ñ°÷²ñ¥Æ¥£¥ê¥¹¾å±¡µÄ°÷ ¥¦¥©ー¥·¥å»á¤Î»ØÌ¾¸øÄ°²ñ¤ÎÁá´ü³«ºÅ¤Ï¤Ê¤¤ ¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ÎÁÜºº¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¦¥©ー¥·¥å