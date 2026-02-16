Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ö¥í¥ó¥ÉÃ»È±¡õ¥á¥¬¥Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛStray Kids8¿Í¤¬±ð¤ä¤«¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª①② ¢£Stray Kids¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à ¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏÎÐË­¤«¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢¥Ô¥¶¤òÌ£¤ï