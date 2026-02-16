²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë Ë­½§PIT¤Ë¤ÆFC¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8 ¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÆâ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£2026Ç¯2·î15Æü¤Ï¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯µ­Ç°Æü¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢Ë­½§PIT¤Ë¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Ê¤«³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢FC LIVE¡Ö²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8¡Á¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë