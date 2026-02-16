¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï16Æü¡¢Á´¹ñÌó3Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é2·î2¡Á8Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï·×16Ëü4744¿Í¤Ç¡¢1µ¡´ØÅö¤¿¤ê43.34¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½µÈæ1.44ÇÜ¡£Áý²Ã¤Ï5½µÏ¢Â³¤Ç¡¢·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£