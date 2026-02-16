¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤ÎºÆ¿³³«»Ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ê¡²¬¹âºÛÁ°¤Ç¡ÖÉÔÅö·èÄê¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò·Ç¤²¤ë»Ù±ç¼Ô¤é¡á16Æü¸á¸åÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç1992Ç¯¤Ë¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¸µ»à·º¼ü¡á¼¹¹Ô»þ¡Ê70¡Ë¡á¤ÎÂè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµáÂ¨»þ¹³¹ð¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï16Æü¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤·¤¿¡£¿·¾Úµò¤À¤Ã¤¿Èï³²½÷»ù¤ÎÌÜ·â¤Ë´Ø¤¹¤ëÃË½÷2¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ë¿®ÍÑÀ­¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿24Ç¯¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛ·èÄê¤ò»Ù»ý