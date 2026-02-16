ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥í¥·¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ìÀï»à¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤Î°äÂ²¤Ë¡¢Ê¿¾í»ÔÆâ¤Î½»Âð¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï16Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Àï»à¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤Î°äÂ²¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·¤¿¤Ê½»µï¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÀ±ÄÌ¤ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÏ¶è¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¹âÁØ¡¦ÃæÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´°¹©¼°¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤ÈÌ¼¤¬½ÐÀÊ¡£¶â»á¤Ï°äÂ²¤òÊúÍÊ¤·¤¿¤Û¤«