2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¹Ôµö²Ä¤ÎÉ¸¼±¤¬¤Ê¤¤ÊâÆ»¤òÁö¤ë¤ÈÈ³Â§¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ø¤ÎÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß¤äÈ¿Â§¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë°ãÈ¿¤Î¶ñÂÎÎã¡¢¤½¤·¤ÆÊâÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£