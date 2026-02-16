¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û 2·î15Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026¡×ºÇ½ªÆü¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎVictoria½£ÁªÈ´ U18¤¬¹¥¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ [·è¾¡]Å´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ªVictoria½£ÁªÈ´ U18¤¬Ï¢ÇÆÃ£À® Á°²ó²¦¼Ô¤ÎVictoria½£ÁªÈ´ U18(¥°¥ëー¥×A1°Ì)¤È½é»²Àï¤ÎALBA Berlin U18 (¥°¥ëー¥×B1°Ì)¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ