²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê71¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÆÃ½¸¡£¸µ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£¤Ï23Ç¯¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï1973Ç¯¤«¤é78Ç¯4·î¤Þ¤ÇÌó4Ç¯È¾¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ç¥·¥ó¥°¥ë17Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à14Ëç¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ