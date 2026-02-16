IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎYUJIN¡Ê¥æ¥¸¥ó¡¢22¡Ë¤ÈREI¡Ê¥ì¥¤¡¢22¡Ë¤¬¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£14Æü¤ËIVE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¡¢23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤ÎÀµµ¬2ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVIVE¡Ü¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±ÇÁü¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¡£REI¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤¬ÍýÍ³¤À¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï16Æü¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÊý¼°¤Ç¼«¸Ê°¦¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥·¡¼