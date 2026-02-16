1992Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤Ç¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï16Æü¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1992Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»¦¿Í¤Îºá¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬2021Ç¯7·î¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÊ¡²¬ÃÏºÛ¤Ë¿½