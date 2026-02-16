¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ±ßÇä¤êÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØ ¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ïº£Æü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ë±ß¤Ï153±ß25Á¬¡¢¥æー¥í±ß¤Ï181±ß79Á¬¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£ USDJPY 153.23