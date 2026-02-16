ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤é¶¦±é¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËË®²è¼Â¼Ì»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÊõ¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìÊõ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø³«255Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1415Ëü2409¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï200²¯851Ëü9000±ß¤òµ­Ï¿¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¡Ê2004Ç¯¡¢196²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢ ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸­