2·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢NBA¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ØNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡Ù¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂÐÀï¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¼ã¼êÁª¼ê¤Î¡ÖUSA Stars¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬½¸¤¦¡ÖUSA Stripes¡×¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖWORLD¡×¤Î¹ç·×3¥Áー¥à¤¬¡¢12Ê¬¥²ー¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¹Ô¤Ã