16Æü14»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ57.16±ß¡Ê0.10¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü6999.13±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï796¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï748¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï46¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò196.54±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬49.47±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ ¤¬32.76±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä ¤¬21.89±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç ¤¬18.22±ß¤ÈÂ³¤¯¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï150.01±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ ¤¬