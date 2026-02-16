¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬16Æü¡¢Á°Æü¤ÎÊ¡²¬Àï¤Î¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFCBASARAHYOGO¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ê35Ê¬¡ß2¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢5¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÊ¡²¬Àï¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÏÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏCÂçºå¤¬Á°È¾¤ËFW¶âËÜµ£µ³¡¢MFÂçÇ÷ÎÝ¡¢FW²£»³Ì´¼ù¤¬¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤ÏFWÃæÅç¸µÉ§¤¬2ÆÀÅÀ¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡£Ê¡²¬Àï¤Î¸åÈ¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿U¡½23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡