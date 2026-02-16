ÇÐÍ¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖTODA¥°¥ë¡¼¥× 2026 Å¸Ë¾È¯É½²ñ¡ÈBuild the Culture.Day¡É¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹­À¥¥¢¥ê¥¹ ¡ÛÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤â¡Ö°Õ³°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¸ÍÅÄ·úÀß¤ÎCM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹­À¥¤µ¤ó¡£CM»£±Æ¤Ç¸ÞÅçÎóÅç¤Ë¹Ô¤­¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¹­À¥¤µ¤ó¤Ï?¼Ì¿¿¤È¤«¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂÊª¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊCM¤Ç¤Ï¡Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤¦¤ï