ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½°±¡Áª¤Ç¾®Áªµó¶è¤«¤éÅöÁª¤·¤¿ÃæÆ»¤ÎµÄ°÷£·¿Í¤¬?£·¿Í¤Î»ø?¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»¤À¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢Àô»á¡¢³¬ÌÔ»á¡¢¿·ÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî½ßÌé»á¡¢Ìî´Ö·ò»á¡¢¿ÀÃ«Íµ»á¡¢ÅÏÊÕÁÏ»á¤Î£·¿Í¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤³¤Î£·¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ö£·¿Í¤Î»ø¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ø¤Î£±¿Í