»°É©½Å¹©East¤È»°É©½Å¹©West¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½»°É©½Å¹©¤Ï16Æü¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡Ö»°É©½Å¹©East¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»°É©½Å¹©West¡×¤Î2026Ç¯¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°É©½Å¹©West¤Ë¤Ï¸µ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Çºòµ¨¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¾åÍ³¿­Åê¼ê¤¬²ÃÆþ¡£»°É©½Å¹©East¤Ë¤â¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú7¿Í¤Î¡ÈÂçÊä¶¯¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì