NMB48¤òºòÇ¯11·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê¤ß¤æ¡¢28¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¡©½µ¥×¥ì¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Àä»¿È¯ÇäÃæ¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²­Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿²«¿§¤Ò¤â¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç²á¤´¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£´é¤«¤é¶»¸µ¤Þ¤Ç¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥ÈÉÕ¶á¤Î·ì´É¤¬Éâ¤­½Ð¤ë¤Û¤ÉÇòÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡