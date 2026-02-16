¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢4·î1ÆüÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ëº´Æ£¹¸À¤¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤­¤è¡Ë»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¸Þ½½Íòµý»Ò»á¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡£º´Æ£»á¤Ï1968Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì57ºÐ¡£1991Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ØÆþ¼Ò¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¼òÎàRTDÉôÄ¹¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¼¹¹ÔÌò°÷RTD¡¦¥ê¥­¥å¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¼¹¹ÔÌò°÷¡£2022Ç¯¤«¤é¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢2026