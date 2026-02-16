À¸À®AI¡ÖClaude¡×¤Î·³»öÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëAnthropic¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢¹ñËÉÁí¾ÊÂ¦¤¬´Ø·¸²ò¾Ã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Pentagon threatens to cut off Anthropic in AI safeguards disputehttps://www.axios.com/2026/02/15/claude-pentagon-anthropic-contract-maduroAnthropic and the Pentagon are reportedly arguing over Claude usage | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/02/15/anthr