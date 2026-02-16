¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KiiiKiii¤¬¡¢µ­Ï¿¤Å¤¯¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£KiiiKiii¤Ï2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDelulu Pack¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø404¡ÊNew Era¡Ë¡Ù¤Î²»³ÚÈÖÁÈ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈZÀ¤Âå¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛKiiiKiii¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°