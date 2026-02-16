15²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯6500Ëü±ß¡Ë¤Îº¾µ½Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µî¤ë2·î15Æü¡¢¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¤Î¥Þ¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¡¢100²¯¥¦¥©¥ó¤Î´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿ÍÀ¸Âè2Ëë¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËñÙ¤µ¤ì¥¸¥àÊÄº¿¤³¤ÎÆü¡¢¥ä¥ó¡¦¥Á¥¹¥ó¤Ï¥½¥¦¥ëÀ¶ß¬Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó