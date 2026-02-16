¹­ÎÍ¹â¹»¡Ê¹­Åç»Ô¡Ë¤Ç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¸µÉô°÷¡Ê£³Ç¯À¸¡Ë¤¬ÉôÆâË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿½¹ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¹â¤Ï£±£¶Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡¢Ë½ÎÏ¤ä¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÃÖ¡£º£Ç¯£±·î¤Þ¤Ç¤Ë¸µÉô°÷¤é¤Ø¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤äÉô°÷¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸µÉô°÷¤¬¿½¹ð¤·¤¿Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Ï¡Ö