ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Î¹ð¼¨¤¬3Æü¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¸©Ä£¤Ç¤ÏÁªµó±¿Æ°¤Ë»È¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼·¤ÄÆ»¶ñ¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁªµó»öÌ³½ê¤ÎÉ¸»¥¤ä±¿Æ°°÷¤ÎÏÓ¾Ï¤Ê¤É¤Ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¬Äê¤ÇÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢·Ç¼¨¤äÃåÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤¿·¼È¯¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¦¾¾ÅÄ ¹¨ ½ñµ­Ä¹¡§¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÅê