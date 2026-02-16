¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÈ¯µ¯¿Í¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢ABEMA¤È¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØDark aidol¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤Î»³ÅÄ¤»¤¤¤¢¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¸å¤ÎVlog¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤é½êÂ°»öÌ³½ê¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¥é¥¤¥Ö¸å¤Î»Ñ¢¡»³ÅÄ¤»¤¤¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿ÂçºåVlog¸ø³«14Æü¤Ë¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.4¡×¡¢15Æü¤Ë¡ÖOSAKA GIR