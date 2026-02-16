£±£³»þ£³£°Ê¬¤ËÆüËÜ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë13:30 Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.6%Á°²ó2.6%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó-5.3%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡¦Á°·îÈæ)