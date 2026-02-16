¹ë¥É¥ë¥É¥ë¤Ï0.7088¤Þ¤Ç¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤Ï108±ß50Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢Ãæ¹ñ·Êµ¤¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬²¡¤·¾å¤²¡áÅìµþ°ÙÂØ ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÆâ¼û³ÈÂç¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ð¤ÎÂç¤­¤¤¹ë¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ AUDUSD 0.7086AUDJPY108.47