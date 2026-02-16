秋田朝日放送 日本酒などの魅力を知ってもらおうと、秋田大学の留学生を対象にした酒蔵見学会が１４日開かれました。 秋田大学に通う留学生１５人が訪れたのは、潟上市の小玉醸造です。歴史ある酒蔵を見学し、日本酒の魅力発信につなげてもらおうと、仙台国税局が２０２２年から東北６県で開いています。酒造りの工程や歴史を学んだ学生たちは酒蔵へ移動し、もろみが入った大きなタンクをかき混ぜる「櫂入れ」作業を体験し