¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ï16Æü¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡¢ÊË·Ë±à¤ÎÀ¶»»¿½¤·Î©¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³Íý¤ò³«¤­¡¢¿³Íý¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊË·Ë±à¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºË¡ÅªÀ°Íý¤ò²óÈò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é·Ð±ÄºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊË·Ë±à¤Ï³¤³°ºÄÌ³¤ÎºÆÊÔ°Æ¤òÄó¼¨¤·¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ë»Ù»ý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£