BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢HUBLOT¡Ê¥¦¥Ö¥í¡Ë¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ë¥Êー¥ì»á¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢µÓÄ¹¥³ー¥Ç¤ÇHUBLOT¤ËÅÐ¾ì①②¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯①② ¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢HUBLOT¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì JUNG KOOK¤ÏÀèÆü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥á&#125