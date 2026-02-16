¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¬¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö@tgc_staffinaichi²¦ÎÓ¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¿ÍÌ¾¸Å²°½Ð¿ÈÎ¨¹â¤á¡ÊÆÃ¤Ë´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ë¤À¤«¤éÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤è14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¥¬¡¼¥ê¡¼¤ª¤¦¤ê¤ó¤È¥í¥ó¥°¤ª¤¦¤ê¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥¬¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ