Amazon.co.jp¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥·¥êー¥º¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¤ò3·î4Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Á´8ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ ¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí～¡×¡¢Amazon MGM Studios ¡Ö¥ä¥ó¥° ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯ ～¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É»ö·ïÊí&